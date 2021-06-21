***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Komitemizin bugün yapılan toplantısında ilişikteki toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943434BIST