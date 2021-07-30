***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 19:32
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nevzat Taneri sağlık durumu nedeniyle bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.Konuyla ilgili toplanan Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi vasfı ile verdiği tavsiye kararı üzerine, Sn.Erhan Aslaner'in ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine oybirliği ile seçilmesine karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı, Sn.Erhan Aslaner'in özgeçmişi ektedir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953534
BIST
18:051.393
En Yüksek
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|CEMAS
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|DOBUR
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|KTSKR
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|% 9,99
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|SELVA
|8,17
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|% 9,96
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|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
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|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
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|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
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|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
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|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4288
|8,4323
|% -0,28
|
|Euro
|10,0049
|10,0110
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,6628
|11,7213
|% -0,95
|
|Frank
|9,2522
|9,3080
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2375
|2,2487
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,26
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|Altın Gr.
|491
|491
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
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|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,49
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