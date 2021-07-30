***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nevzat Taneri sağlık durumu nedeniyle bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.Konuyla ilgili toplanan Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi vasfı ile verdiği tavsiye kararı üzerine, Sn.Erhan Aslaner'in ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine oybirliği ile seçilmesine karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı, Sn.Erhan Aslaner'in özgeçmişi ektedir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953534BIST