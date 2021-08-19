***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.05.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile Şirketimiz ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek red edildiği bildirilmişti. Söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmekte olup, konuyla ilgili periyodik açıklamamızdır. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959355BIST