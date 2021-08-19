***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 18:16
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.05.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile Şirketimiz ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek red edildiği bildirilmişti. Söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmekte olup, konuyla ilgili periyodik açıklamamızdır. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959355
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05487,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,34
|Açılış
|: 487,99
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5256
|8,5302
|% 0,97
|
|Euro
|9,9748
|9,9906
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,5947
|11,6528
|% 0,07
|
|Frank
|9,2431
|9,2988
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2650
|2,2763
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|