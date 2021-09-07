***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş'nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımları için, yenilenebilir enerji sektörü çalışma prosesleri gm Şirketi kurulmuş, 7 Eylül 2021 tarih ve 10403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketlerin kurulumu tescil edilmiştir.Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Ticaret Sicili Gazeteleri ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962385BIST