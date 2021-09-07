***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 18:31
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş'nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımları için, yenilenebilir enerji sektörü çalışma prosesleri gm Şirketi kurulmuş, 7 Eylül 2021 tarih ve 10403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketlerin kurulumu tescil edilmiştir.
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Ticaret Sicili Gazeteleri ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962385
BIST
15:091.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:098,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0910,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:09488,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,80
|Açılış
|: 488,55
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4648
|8,4680
|% 0,07
|
|Euro
|10,0327
|10,0389
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6641
|11,7226
|% 0,42
|
|Frank
|9,1782
|9,2335
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2472
|2,2585
|% -0,07
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,80
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,49
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