***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulunda %51 oranında bağlı ortaklığımız olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bulunduğu sektörde son dönemde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan bu sermayenin ortaklara payları nispetinde ödenmesine, iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin gelecek vadeden ve kar marjı yüksek bir sektörde yer alması nedeniyle mevcut sermayesi 10.000.000 TL'nin %225 oranında nakit olarak artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılmasına mevcut ortakların payları oranında Havana Motor'un sermaye azaltımından sağlanan fonları da kullanarak söz konusu sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir.Holdingimizin Şirket sermayesi ve kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmek amacıyla aldığı bu kararın önümüzdeki dönemde, yenilebilir enerji sektöründe büyüme ve Şirket karlılığında iyileştirme getirmesi beklenmektedir.İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962405BIST