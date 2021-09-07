***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 20:04
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulunda %51 oranında bağlı ortaklığımız olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bulunduğu sektörde son dönemde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan bu sermayenin ortaklara payları nispetinde ödenmesine, iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin gelecek vadeden ve kar marjı yüksek bir sektörde yer alması nedeniyle mevcut sermayesi 10.000.000 TL'nin %225 oranında nakit olarak artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılmasına mevcut ortakların payları oranında Havana Motor'un sermaye azaltımından sağlanan fonları da kullanarak söz konusu sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir.
Holdingimizin Şirket sermayesi ve kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmek amacıyla aldığı bu kararın önümüzdeki dönemde, yenilebilir enerji sektöründe büyüme ve Şirket karlılığında iyileştirme getirmesi beklenmektedir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962405
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4952
En Düşük
8,4540
18:0510,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0667
En Düşük
10,0057
18:05487,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
488,24
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4887
|8,4951
|% 0,39
|
|Euro
|10,0523
|10,0588
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,6385
|11,6969
|% 0,20
|
|Frank
|9,1807
|9,2360
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2539
|2,2652
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem