Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2021 20:04



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulunda %51 oranında bağlı ortaklığımız olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bulunduğu sektörde son dönemde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan bu sermayenin ortaklara payları nispetinde ödenmesine, iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin gelecek vadeden ve kar marjı yüksek bir sektörde yer alması nedeniyle mevcut sermayesi 10.000.000 TL'nin %225 oranında nakit olarak artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılmasına mevcut ortakların payları oranında Havana Motor'un sermaye azaltımından sağlanan fonları da kullanarak söz konusu sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir.
Holdingimizin Şirket sermayesi ve kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmek amacıyla aldığı bu kararın önümüzdeki dönemde, yenilebilir enerji sektöründe büyüme ve Şirket karlılığında iyileştirme getirmesi beklenmektedir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962405


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.434
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 3,74 110.610.875 % 0,00  
KGYO 6,75 8.232.286 % 0,00  
KOZAL 101,30 328.964.677 % 0,00  
KATMR 1,44 100.988.063 % 0,00  
ODAS 1,45 161.737.105 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4887 8,4951 % 0,39  
Euro 10,0523 10,0588 % 0,42  
Sterlin 11,6385 11,6969 % 0,20  
Frank 9,1807 9,2360 % 0,48  
Riyal 2,2539 2,2652 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -0,68  
Altın Gr. 488 488 1,26  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 -0,05  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 0,00  
B. Petrol 72,83 72,83 0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru