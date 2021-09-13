***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Havana Motor'un sermayesi 20.000.000 TL'den 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesini içeren, Şirket anasözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963541BIST