***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun Şirket sermayesinin 10.000.000 TL'den 32.500.000 TL'ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi oybiriliği ile kabul edilmiştir. İştirakimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964582BIST