***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun Şirket sermayesinin 10.000.000 TL'den 32.500.000 TL'ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi oybiriliği ile kabul edilmiştir. İştirakimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964582
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0349
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05492,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 492,88
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6289
|% -0,41
|
|Euro
|10,1220
|10,1260
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7508
|11,8097
|% -0,42
|
|Frank
|9,3036
|9,3596
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|12,49
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,29
|