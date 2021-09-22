***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 18:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 10.000.000 TL'den 22.500.000 TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün tescil edilmiştir. 10414 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964885
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
18:0510,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0306
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05495,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,96
|Açılış
|: 495,21
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
495,63
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6321
|8,6365
|% 0,11
|
|Euro
|10,1403
|10,1478
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7728
|11,8319
|% 0,19
|
|Frank
|9,3211
|9,3773
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|10,89
|
|Altın Gr.
|495
|495
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,49
|