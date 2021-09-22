***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 10.000.000 TL'den 22.500.000 TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün tescil edilmiştir. 10414 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.İlgili TTSG ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964885BIST