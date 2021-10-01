***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇevre ve doğal varlıkların korunması, daha yeşil ve temiz bir dünya içerisinde sağlıklı ve dinç nesillerin yetişmesi gibi konular sürdürülebilir, sosyal sorumluluk anlayışı içerinde Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen keder verici orman yangınlarından sonra, bir nebzede olsun kaybedilenleri yerine koyabilmek amacıyla Şirketimiz Tema Vakfı aracılığıyla, Kırıkkale İli Kavlak Ağaçlandırma Sahasında, 10.000 adet fidan bağışında bulunmaya ve Derlüks Yatırım Holding adına bir hatıra ormanı oluşturulmasına karar vermiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966169BIST