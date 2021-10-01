***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çevre ve doğal varlıkların korunması, daha yeşil ve temiz bir dünya içerisinde sağlıklı ve dinç nesillerin yetişmesi gibi konular sürdürülebilir, sosyal sorumluluk anlayışı içerinde Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen keder verici orman yangınlarından sonra, bir nebzede olsun kaybedilenleri yerine koyabilmek amacıyla Şirketimiz Tema Vakfı aracılığıyla, Kırıkkale İli Kavlak Ağaçlandırma Sahasında, 10.000 adet fidan bağışında bulunmaya ve Derlüks Yatırım Holding adına bir hatıra ormanı oluşturulmasına karar vermiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966169
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 501,41
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.535.202
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|62.975.262
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.281.351
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|314.761.873
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.108.546
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.510.509.232
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.356.563.919
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|944.491.495
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|637.797.179
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|637.797.179
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.510.509.232
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.788.915
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|944.491.495
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|158.619.559
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8669
|8,8697
|% -0,21
|
|Euro
|10,2845
|10,2955
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9774
|12,0375
|% 0,39
|
|Frank
|9,4995
|9,5568
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|0,57
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,04
|78,04
|-0,27
|