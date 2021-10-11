***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üç sektörde faaliyet gösteren Derlüks Yatırım Holding sürdürülebilirlik ilkesini gönülle benimseyen bir Şirket olarak, her geçen gün kendini daha fazla hissettiren iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için karbon ayak izini ölçme çalışmalarını neticelendirmiştir. Bu amaçla Life Enerji ile iş birliğine giren Derlüks, kendisinin, bağlı ortaklıklarının ve iştirakinin dahili faaliyetleri sonucu üretilen sera gazı (GHG) emisyonlarını hesaplatmıştır. Karbon ayak izi ölçümü aşamasından sonraki aşama iklim krizi ile mücadele edebilmek için aksiyon planı geliştirmektir. Bu çalışma sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk açısından olduğu kadar gelecekte ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Öte yandan Derlüks Yatırım Holding iştiraki Toprak Enerji'nin karbon sertifikası oluşturma çalışmalarına da devam etmektedir.
İlgili ‘'karbon ayak izi raporu'' Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969591
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:008,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0010,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:00506,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PAMEL
|57,05
|65.258.521
|% 9,92
|
|KGYO
|7,37
|41.544.369
|% 9,02
|
|KZBGY
|30,40
|58.533.553
|% 6,07
|
|TEZOL
|14,69
|315.718.815
|% 5,53
|
|BASGZ
|29,90
|107.490.856
|% 4,47
|
|GESAN
|21,60
|210.780.370
|% -10,00
|
|YEOTK
|85,45
|64.418.570
|% -9,96
|
|MAREN
|8,41
|250.468.861
|% -3,11
|
|OYYAT
|28,40
|14.952.655
|% -2,81
|
|QUAGR
|11,04
|40.475.465
|% -2,65
|
|TEZOL
|14,69
|315.718.815
|% 5,53
|
|MAREN
|8,41
|250.468.861
|% -3,11
|
|GESAN
|21,60
|210.780.370
|% -10,00
|
|BASGZ
|29,90
|107.490.856
|% 4,47
|
|GWIND
|4,22
|82.063.792
|% 2,18
|
|MAREN
|8,41
|250.468.861
|% -3,11
|
|TEZOL
|14,69
|315.718.815
|% 5,53
|
|GWIND
|4,22
|82.063.792
|% 2,18
|
|KIMMR
|3,26
|44.183.960
|% 0,62
|
|GESAN
|21,60
|210.780.370
|% -10,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9653
|8,9676
|% -0,01
|
|Euro
|10,3822
|10,3886
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,1820
|12,2431
|% 0,07
|
|Frank
|9,6389
|9,6970
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3836
|2,3955
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,07
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,42
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA