***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜç sektörde faaliyet gösteren Derlüks Yatırım Holding sürdürülebilirlik ilkesini gönülle benimseyen bir Şirket olarak, her geçen gün kendini daha fazla hissettiren iklim krizinin etkilerini en aza indirebilmek için karbon ayak izini ölçme çalışmalarını neticelendirmiştir. Bu amaçla Life Enerji ile iş birliğine giren Derlüks, kendisinin, bağlı ortaklıklarının ve iştirakinin dahili faaliyetleri sonucu üretilen sera gazı (GHG) emisyonlarını hesaplatmıştır. Karbon ayak izi ölçümü aşamasından sonraki aşama iklim krizi ile mücadele edebilmek için aksiyon planı geliştirmektir. Bu çalışma sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk açısından olduğu kadar gelecekte ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Öte yandan Derlüks Yatırım Holding iştiraki Toprak Enerji'nin karbon sertifikası oluşturma çalışmalarına da devam etmektedir.İlgili ‘'karbon ayak izi raporu'' Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969591BIST