***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971474
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05530,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 530,63
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3109
|9,3147
|% -0,17
|
|Euro
|10,8404
|10,8456
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,8133
|12,8776
|% 0,26
|
|Frank
|10,0630
|10,1236
|% -0,02
|
|Riyal
|2,4756
|2,4880
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|6,65
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,19
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|0,40
|