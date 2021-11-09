***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrik depolama ve tedarik sektöründe yapılması planlanan yatırımları için, iştirakimize bağlı yeni bir ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 2.000.000 TL sermayeli Azur Enerji Depolama ve Tedarik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulması için çalışmalar başlamıştır.
Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976343
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,40
|Açılış
|: 570,02
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7176
|9,7209
|% 0,45
|
|Euro
|11,2632
|11,2696
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1252
|13,1910
|% 0,26
|
|Frank
|10,6019
|10,6658
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5859
|2,5989
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,48
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,90
|83,90
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem