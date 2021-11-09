***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrik depolama ve tedarik sektöründe yapılması planlanan yatırımları için, iştirakimize bağlı yeni bir ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 2.000.000 TL sermayeli Azur Enerji Depolama ve Tedarik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulması için çalışmalar başlamıştır.Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976343BIST