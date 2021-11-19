***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 18:52
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bugün aldığı Yönetim Kurulu kararı ile SPK "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne uyum sağlamak için, Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik politikalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu oluşturulmasına "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nin Sosyal İlkeleri'ne yönelik uyumun sağlanması için, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası oluşturulmasına karar verilmiştir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı, Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978825
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,2441
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1760
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05670,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 9,65
|Açılış
|: 670,14
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2692
|11,2801
|% 2,21
|
|Euro
|12,7259
|12,7406
|% 1,40
|
|Sterlin
|15,1181
|15,1939
|% 1,75
|
|Frank
|12,0923
|12,1652
|% 1,76
|
|Riyal
|2,9962
|3,0112
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-11,95
|
|Altın Gr.
|669
|670
|9,12
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,97
|0,15
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|-2,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ