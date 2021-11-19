***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bugün aldığı Yönetim Kurulu kararı ile SPK "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne uyum sağlamak için, Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik politikalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu oluşturulmasına "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nin Sosyal İlkeleri'ne yönelik uyumun sağlanması için, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası oluşturulmasına karar verilmiştir.İlgili Yönetim Kurulu kararı, Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978825BIST