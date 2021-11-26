***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş., vasıtasıyla bugün itibariyle elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunmuştur.
Bu lisans alınması ile birlikte Azur Enerji, elektrik enerjisinin toptan veya perakande satılması, ithalatı, ihracatı ve ticaret faaliyetleri konusunda lisanslı olarak iştigal edebilecektir. Gelişmeler konusunda ayrıca bilgi verilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979899
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 0,4952
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,96%
|| 0,6684
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05718,16
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 27,86
|Açılış
|: 718,16
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4396
|12,4950
|% 4,13
|
|Euro
|13,9929
|14,1358
|% 4,96
|
|Sterlin
|16,4923
|16,5750
|% 3,47
|
|Frank
|13,4033
|13,4840
|% 4,96
|
|Riyal
|3,3009
|3,3175
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|718
|718
|27,69
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,15
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|-8,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem