***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş., vasıtasıyla bugün itibariyle elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunmuştur.Bu lisans alınması ile birlikte Azur Enerji, elektrik enerjisinin toptan veya perakande satılması, ithalatı, ihracatı ve ticaret faaliyetleri konusunda lisanslı olarak iştigal edebilecektir. Gelişmeler konusunda ayrıca bilgi verilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979899BIST