***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.9.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2021 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.9.2021 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştı. Genel Kurul'da Havana Motor'un sermayesi 20.000.000 TL'den 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesini içeren, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. Bağlı ortaklığımızın bu genel kurul kararı 8.12.2021 tarihli 10468 sayılı TTSG ile tescil edilmiş ve yayımlanmıştır.İlgili TTSG ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982088BIST