***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.9.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2021 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.9.2021 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştı. Genel Kurul'da Havana Motor'un sermayesi 20.000.000 TL'den 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesini içeren, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. Bağlı ortaklığımızın bu genel kurul kararı 8.12.2021 tarihli 10468 sayılı TTSG ile tescil edilmiş ve yayımlanmıştır.İlgili TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982088
BIST
17:122.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1213,8829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0957
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1215,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:12796,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,22
|Açılış
|: 796,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8800
|13,8829
|% 0,69
|
|Euro
|15,6592
|15,6859
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,2936
|18,3854
|% 0,65
|
|Frank
|14,9666
|15,0567
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6886
|3,7071
|% 0,65
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|