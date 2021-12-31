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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
7.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında son dönemde piyasalarda yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle meydana gelen döviz kuru yüksek volatilitesinden dolayı iştirakimiz Toprak Enerji'nin Urfa, Kayseri ve Adıyaman'da kurulu GES tesisi alım anlaşmalarının, Devredenlerle yapılan karşılıklı mutabakat sonucu son devir tarihlerinin uzatılmasına karar verilmiştir. 
Bu amaçla, Toprak Enerji'nin 1.10.2021 tarihinde Akarca Otomotiv Ticaret A.Ş. ve Canözü Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili imzalanmış olduğu hisse devir ön protokolünün son kesin devir tarihi 31.12.2021'den 1 ay süre ile uzatılarak 31.01.2022'ye revize edilmesine, yine Toprak Enerji'nin 7.10.2021 tarihinde Mevne İki Enerji Anonim Şirketi'nin Urfa GES'ini satın alınması ile ilgili imzalanmış olduğu hisse devir ön protokolünün son kesin devir tarihi 31.12.2021'den 45 gün süre ile uzatılarak 14.02.2022'ye ve Kayseri GES'inin süresi de 31.12.2021'den 120 gün uzatılarak 29 Nisan 2022'ye revize edilmiştir. 
İlgili Yönetim Kurulu kararı ilişiktedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987502


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Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,24 23,28 0,19  
Gümüş Gr. 9,94 9,95 0,19  
B. Petrol 77,86 77,86 -1,67  
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