***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak Sayın Cemal Güzelci tarafından karşılanmak suretiyle, %15 oranında 4.162.500 TL nakit (tahsisli) artırılarak, 31.912.500 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 25.11.2021 tarih ve 2021/50 sayılı tahsisli sermaye artırım kararı doğrultusunda Şirketimizin ana hissedarı Sayın Cemal Güzelci'den sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yapılması planlanan yatırımları nedeniyle oluşan fon ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere 18.000.000 TL nakit sermaye avansı alınmasına, söz konusu tutarların Şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına, 14.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994194BIST