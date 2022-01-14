***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak Sayın Cemal Güzelci tarafından karşılanmak suretiyle, %15 oranında 4.162.500 TL nakit (tahsisli) artırılarak, 31.912.500 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 25.11.2021 tarih ve 2021/50 sayılı tahsisli sermaye artırım kararı doğrultusunda Şirketimizin ana hissedarı Sayın Cemal Güzelci'den sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yapılması planlanan yatırımları nedeniyle oluşan fon ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere 18.000.000 TL nakit sermaye avansı alınmasına, söz konusu tutarların Şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına, 14.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994194
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0724
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1603
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4054
18:05789,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -5,74
|Açılış
|: 789,59
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
789,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4883
|13,5096
|% -0,53
|
|Euro
|15,3992
|15,4213
|% -1,03
|
|Sterlin
|18,4128
|18,5052
|% -0,74
|
|Frank
|14,7366
|14,8254
|% -0,69
|
|Riyal
|3,5881
|3,6061
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-2,30
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem