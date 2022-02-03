***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 07.10.2021 tarihinde ve 2021/41 numaralı yönetim kurulu kararı ile Enver Geçgel'in sahibi olduğu Mevne İki Enerji Anonim Şirketi aktifinde bulunan, Urfa Bölücek'de kurulu 14,352 MWp — 11,988 MWe kapasiteli Güney 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 isimli ve Kayseri Tomarza'da kurulu 5,022 MWp — 4,498 MWe kapasiteli HTD 1,HTD 2, HTD A, HTD B, HTD C isimli güneş enerjisi santrallerinin iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından satın alınabilmesi için bir ön protokol imzalandığı açıklanmıştı.
31.12 2021 tarihinde EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler dahilinde açıklanan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki lisanssız üreticiler için uygulanan indirimli dağıtım bedellerinin yürürlükten kalkması nedeniyle, söz konusu alıma konu olan santraller önemli oranda gelir kaybı yaşamıştır. Azalan gelirler sebebiyle, İştirakimizin ve Ortaklığımızın finansal kayıp ve ödeme güçlüğü yaşamaması için ön alım protokolünün sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999302
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5685
|13,5718
|% 0,02
|
|Euro
|15,5323
|15,5641
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
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|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,47
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|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
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|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
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|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
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|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
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|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,11
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|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,04
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|B. Petrol
|91,56
|91,56
|0,59
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