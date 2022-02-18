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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.02.2022 15:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 32.500.000 TL'den 25.000.000 TL artırılarak 57.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 10520 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002759


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UZERB 61,20 1.753.135 % 9,97  
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Altın Gr. 828 828 -0,76  
Cumhuriyet 5.501 5.584 4,00  
Tam 5.474 5.610 3,70  
Yarım 2.646 2.714 1,79  
Çeyrek 1.327 1.357 0,89  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 0,00  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,02  
B. Petrol 91,22 91,22 -1,76  
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