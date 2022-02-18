***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 15:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 32.500.000 TL'den 25.000.000 TL artırılarak 57.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 10520 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002759
BIST
15:282.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,30
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:2813,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0473
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:2815,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0350
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:28828,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,76
|Açılış
|: 828,45
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.350.589
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|27.309.913
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.444.726
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.352.019
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|45.064.634
|% -9,77
|
|TDGYO
|6,59
|9.219.985
|% -7,05
|
|THYAO
|29,28
|2.250.669.803
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|760.008.912
|% 0,96
|
|EREGL
|28,18
|488.923.362
|% 0,50
|
|TUPRS
|193,10
|472.118.411
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,03
|409.759.855
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,03
|409.759.855
|% 1,00
|
|THYAO
|29,28
|2.250.669.803
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|760.008.912
|% 0,96
|
|OSTIM
|1,65
|98.074.124
|% -6,78
|
|ODAS
|1,31
|67.484.125
|% 1,55
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6223
|13,6291
|% 0,35
|
|Euro
|15,4796
|15,4922
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,4946
|18,5874
|% 0,30
|
|Frank
|14,7406
|14,8294
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6205
|3,6386
|% 0,33
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,02
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|5.501
|5.584
|4,00
|
|Tam
|5.474
|5.610
|3,70
|
|Yarım
|2.646
|2.714
|1,79
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,02
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-1,76
|