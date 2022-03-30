***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.03.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında Yönetim Kurulumuza tavsiye niteliğinde aldığı karara istinaden, "geçmiş yılın değerlendirilmesi ve gelecek yılın beklentilerini" içeren yatırımcı sunumunun, piyasalarda yaşanan belirsizlik ve geleceğe ilişkin bir tahmin yapmanın oluşturduğu zorluk neticesinde hazırlanmamasına ilişkin karar almıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014127BIST