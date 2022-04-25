***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarConsitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023433BIST