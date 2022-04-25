***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 12:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023433
BIST
14:562.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,92
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.488
En Düşük
2.428
14:5614,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:5615,8788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0428
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:56905,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,56
|Açılış
|: 905,11
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ACSEL
|39,20
|35.045.430
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.508.780
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|DESA
|11,24
|5.631.037
|% -4,42
|
|THYAO
|39,52
|2.962.730.434
|% -0,55
|
|GARAN
|14,97
|2.453.390.590
|% 5,50
|
|SISE
|17,86
|1.467.070.493
|% 0,17
|
|AKBNK
|9,33
|1.236.436.047
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,07
|1.173.603.703
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,78
|937.656.392
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|656.330.577
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.288.560
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,19
|1.171.346.349
|% 1,76
|
|GARAN
|14,97
|2.453.390.590
|% 5,50
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7597
|14,7640
|% 0,14
|
|Euro
|15,8738
|15,8827
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7531
|18,8471
|% -0,62
|
|Frank
|15,3628
|15,4553
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-25,07
|
|Altın Gr.
|906
|907
|-9,08
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-59,74
|
|Yarım
|2.907
|2.981
|-28,90
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-14,45
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,68
|
Seans Raporu
14:55
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15:10GSDDE
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15:09GZNMI
Yüzde 4.48 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 719 adet işlem
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15:07GARAN
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