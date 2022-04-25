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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2022 12:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023433


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 39,20 35.045.430 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.598.714 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
UFUK 21,46 802.025 % 9,94  
ISKUR 1.150.000,00 1.150.000 % 9,52  
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Dolar 14,7597 14,7640 % 0,14  
Euro 15,8738 15,8827 % -0,24  
Sterlin 18,7531 18,8471 % -0,62  
Frank 15,3628 15,4553 % 0,15  
Riyal 3,9219 3,9416 % 0,07  
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14:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 -25,07  
Altın Gr. 906 907 -9,08  
Cumhuriyet 6.041 6.132 -60,00  
Tam 6.013 6.163 -59,74  
Yarım 2.907 2.981 -28,90  
Çeyrek 1.458 1.491 -14,45  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 -0,60  
Gümüş Gr. 11,22 11,23 -0,24  
B. Petrol 101 101 -4,68  
Seans Raporu 14:55
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