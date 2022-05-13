***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 11:00
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 07.09.2021 tarihinde alınan karar ile sermayesinin 20.000.000 TL'den 100.000 TL'ye düşürüldüğünü açıklamıştık.Elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bu şirketimizin, Özel Tüketim Vergisi'nde yaşanan artışlar ve elektrikli otomotiv sektöründe meydana gelen önemli daralmalar neticesinde faaliyetlerinde herhangi bir gelişme olmadığından, Şirketimizin 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.
'nin 13.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında tasfiyesi yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir.
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin
Resmi Kurum ve Kuruluşlar nezninde tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030097
BIST
11:262.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 31,42
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
11:2615,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:2616,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1353
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
11:26906,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,85
|Açılış
|: 905,85
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|64.446.136
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|3.952.261
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.134.979
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.376.445
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.261.300
|% -9,98
|
|KAPLM
|66,10
|75.402.885
|% -5,10
|
|ACSEL
|52,45
|5.085.027
|% -3,41
|
|THYAO
|42,44
|1.374.948.232
|% 1,39
|
|SAHOL
|19,27
|789.305.925
|% 1,69
|
|SISE
|19,96
|723.443.152
|% 1,84
|
|ASELS
|23,06
|442.425.199
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,91
|421.588.689
|% 0,89
|
|DOHOL
|3,82
|289.756.492
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,70
|127.983.081
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,27
|789.305.925
|% 1,69
|
|SISE
|19,96
|723.443.152
|% 1,84
|
|THYAO
|42,44
|1.374.948.232
|% 1,39
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4677
|15,4744
|% 0,59
|
|Euro
|16,1211
|16,1411
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8529
|18,9475
|% 0,95
|
|Frank
|15,3986
|15,4914
|% 0,98
|
|Riyal
|4,1113
|4,1320
|% 0,73
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,56
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|