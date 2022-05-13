***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 07.09.2021 tarihinde alınan karar ile sermayesinin 20.000.000 TL'den 100.000 TL'ye düşürüldüğünü açıklamıştık.Elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bu şirketimizin, Özel Tüketim Vergisi'nde yaşanan artışlar ve elektrikli otomotiv sektöründe meydana gelen önemli daralmalar neticesinde faaliyetlerinde herhangi bir gelişme olmadığından, Şirketimizin 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 13.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında tasfiyesi yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir.Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'ninResmi Kurum ve Kuruluşlar nezninde tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030097BIST