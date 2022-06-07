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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla 25.03.2022 tarihinde Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Keş Köyü'nde de kurulu 3.47 MWp—3.00 MWe kapasiteli Parkgün1, Parkgün 2, Parkgün 3 isimli güneş enerjisi santrallerinin satın alınmasına karar verilmişti.
Şirket, ilgili kararın alındığı tarihten bugüne kadar bankalar ile kredi görüşmelerini yürütmüş ve ödenmesi gereken özkaynak tutarlarını hazır hale getirmiştir.
Ancak onaylanan USD cinsinden kredilerin faiz oranlarının bugün itibariyle, bu satın almayı yapmaya karar verildiği tarihteki oranlara göre %50'den fazla artmış olması nedeniyle yatırımın geri dönüş süresinde bozulma meydana gelmiş olup, ilgili ödeme planlarında YEKDEM süresi içerisinde nakit açığı ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle iştirakimizin ve ortaklığımızın finansal kayıp ve ödeme güçlüğü yaşamaması için ön alım protokolünün karşılıklı olarak fesh edilmesine karar verilmiştir. Ön protokol kapsamında yapılan 50.000 USD ön ödeme iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye aynen iade edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035460


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