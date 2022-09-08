***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. (Emiliano Zapata) ana faaliyet konusu olan erkek deri ceket üretimi ve ticareti faaliyetlerine ek olarak, almış olduğu iş geliştirme aksiyonları sonucu deri dışı erkek giyim, tekstil ve konfeksiyon grubu ürünlerini de ürün gamına ekleyerek bunların ticareti faaliyetlerine başlamıştır.
Bu kapsamda, Emiliano Zapata'nın söz konusu faaliyetler için yeni koleksiyon yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılması ve ticaret unvanının söz konusu faaliyetleri de yansıtacak şekilde "Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesi hususlarının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısının 09.09.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Genel kurulda sermaye artırımı kararı alınmasını takiben Şirketimizce Emiliano Zapata'ya 15.000.000 TL tutarda sermaye ödemesi yapılacak olup, işlemlerin 09.09.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061642
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2470
En Düşük
18,2142
18:0518,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.001,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2363
|18,2518
|% 0,20
|
|Euro
|18,1760
|18,1800
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,8828
|20,9875
|% -0,40
|
|Frank
|18,6709
|18,7834
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8384
|4,8626
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-10,55
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.755
|6.827
|-68,00
|
|Yarım
|3.291
|3.338
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,02
|
|B. Petrol
|89,09
|89,09
|1,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem