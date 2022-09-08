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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. (Emiliano Zapata) ana faaliyet konusu olan erkek deri ceket üretimi ve ticareti faaliyetlerine ek olarak, almış olduğu iş geliştirme aksiyonları sonucu deri dışı erkek giyim, tekstil ve konfeksiyon grubu ürünlerini de ürün gamına ekleyerek bunların ticareti faaliyetlerine başlamıştır.
Bu kapsamda, Emiliano Zapata'nın söz konusu faaliyetler için yeni koleksiyon yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılması ve ticaret unvanının söz konusu faaliyetleri de yansıtacak şekilde "Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesi hususlarının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısının 09.09.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Genel kurulda sermaye artırımı kararı alınmasını takiben Şirketimizce Emiliano Zapata'ya 15.000.000 TL tutarda sermaye ödemesi yapılacak olup, işlemlerin 09.09.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061642


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