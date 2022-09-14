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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2022 16:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 TL'den 15.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı ve unvan değişikliği hususlarını içeren Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 10660 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063100


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Riyal 4,8385 4,8628 % -0,05  
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Altın Ons 1.702 1.702 -0,16  
Altın Gr. 999 999 0,26  
Cumhuriyet 6.731 6.832 8,00  
Tam 6.754 6.816 0,00  
Yarım 3.291 3.332 0,00  
Çeyrek 1.650 1.666 0,00  
Gümüş.Ons 19,52 19,54 0,19  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 0,13  
B. Petrol 94,74 94,74 1,57  
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