***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 16:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 TL'den 15.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı ve unvan değişikliği hususlarını içeren Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 10660 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
İlgili TTSG ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063100
BIST
17:363.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -23,52
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:3618,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:3618,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:36999,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 999,81
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:34
|INVEO
|23,98
|224.002.235
|% 10,00
|
|ASELS
|33,00
|5.757.196.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.292.260
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.640.469
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|18.301.042
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.321.158.706
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|160.177.675
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.729.485
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.217.283
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,19
|7.681.151.366
|% -8,72
|
|ASELS
|33,00
|5.757.196.819
|% 10,00
|
|THYAO
|72,40
|5.172.381.452
|% 1,83
|
|AKBNK
|14,19
|3.266.871.679
|% -9,96
|
|EREGL
|30,40
|2.811.209.331
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,34
|2.762.109.535
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,19
|7.681.151.366
|% -8,72
|
|YKBNK
|7,86
|2.485.411.536
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.266.871.679
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|310.967.392
|% -2,72
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2387
|18,2444
|% -0,03
|
|Euro
|18,2348
|18,2553
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,0010
|21,1063
|% 0,43
|
|Frank
|18,8995
|19,0133
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% -0,05
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,16
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|1,57
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49DOHOL
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 162, 821 adet işlem
-
17:47ASUZU
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 240.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 166 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 3, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 66, 310.00 milyon TL de
-
17:44EKGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 621, 444, 766 adet işlem
-
17:43ALBRK
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 450, 183 adet işlem