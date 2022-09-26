***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründeki Özel Tüketim Vergisi'nde yaşanan artışlar ve elektrikli otomotiv sektöründe meydana gelen önemli daralmalar neticesinde 13.05.2022 tarihinde tasfiyesine karar verildiğini ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde tasfiye işlemlerine başlandığını açıklamıştık. Şirketin tasfiyesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10668 sayılı Türkiye Ticaret Sici. İlgili TTSG ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065296BIST