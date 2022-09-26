***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 17:03
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründeki Özel Tüketim Vergisi'nde yaşanan artışlar ve elektrikli otomotiv sektöründe meydana gelen önemli daralmalar neticesinde 13.05.2022 tarihinde tasfiyesine karar verildiğini ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde tasfiye işlemlerine başlandığını açıklamıştık. Şirketin tasfiyesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10668 sayılı Türkiye Ticaret Sici. İlgili TTSG ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065296
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05969,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,61
|Açılış
|: 969,54
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4574
|18,4658
|% 0,28
|
|Euro
|17,7889
|17,8297
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,7734
|19,8726
|% -0,77
|
|Frank
|18,5392
|18,6509
|% -0,74
|
|Riyal
|4,8945
|4,9190
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-9,73
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.599
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.211
|3.281
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.636
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de