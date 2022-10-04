Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2022 16:22
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin kullandığı ana üretim, dağıtım ve pazarlama markası olan EZ Emiliano Zapata ve şekil ibareli  markanın tescil talebimiz  Ermenegildo Zegna markası ile yazı karakteri olarak iltibas yarattığı gerekçesi ile CONSİTEX S.A. tarafından yapılan itiraz üzerine TPE tarafından ret edilmiş, bu ret kararına karşı yaptığımız itirazın da TPE Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu (YİDK) tarafından reddedilmesi üzerine, tescil başvurusuna konu işaret ile redde mesnet alınan markaların görsel, sescil, biçimsel ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olmadığı gerekçesi ile YİDK kararlarının iptali için TPE ve CONSİTEX S.A. aleyhine tescilin reddi işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.
Davayı gören Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 19.02.2020 tarih, 2019/337 Esas ve 2020/49 Karar sayılı kararı davamızın kabulüne karar vermiştir. 
Davalının yaptığı temyiz ve karar düzeltme talepleri reddedilmiş ve mahkeme kararı lehimize kesinleşmiştir. 
Markamıza itiraz eden CONSİTEX S.A. tarafından İstanbul 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2014/270 E. Sayılı dosyasında aleyhimize açtığı davada mahkeme tedbiren EZ Emiliano Zapata şekil ve ibaresinin kullanılmasının durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş ve bu karar uygulanarak iş bu markanın kullanılması durdurulmuştu. Bunun üzerine şirketimiz ana ürünlerin üretim, dağıtım ve pazarlamasını farklı yazı karakteri ile tasarlanmış olan EZ Emiliano Zapata tescilli markası devam etmiştir.
Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 19.02.2020 tarih, 2019/337 Esas ve 2020/49 Karar sayılı kararının lehimize kesinleşmesinde dolayı tarafımızca İstanbul 2.  Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2014/270 E. Sayılı dosyasında aleyhimize verilen tedbir kararının kaldırılması için 06/09/2022 günü müracaat edilmiştir.
Mahkeme tarafımıza bugün tebliğ edilen 03/10/2022 tarihli kararı ile "28/02/2018 tarihinde verilen İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA" karar vermiştir.
Gelinen aşamada yargılama süreci lehimize sona ermiş ve dava konusu markamızın tescili ile kullanılması önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066994


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:373.463
Değişim :  2,09% |  70,83
Açılış :  3.436  
Önceki Kapanış :  3.392  
En Yüksek
3.481 En Düşük
3.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 526.631.091 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.285.709 % 9,99  
SASA 78,40 3.397.520.614 % 9,96  
ZOREN 4,31 359.405.011 % 9,95  
BARMA 54,95 188.025.543 % 9,94  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5416 18,5489 % -0,01  
Euro 18,4109 18,4173 % 1,04  
Sterlin 20,9942 21,0995 % 0,27  
Frank 18,7150 18,8277 % 0,52  
Riyal 4,9158 4,9405 % -0,09  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 9,89  
Altın Gr. 1.021 1.021 7,35  
Cumhuriyet 6.797 6.900 114,00  
Tam 6.830 6.898 25,00  
Yarım 3.328 3.370 13,00  
Çeyrek 1.667 1.685 6,00  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 0,20  
Gümüş Gr. 12,52 12,53 0,16  
B. Petrol 91,34 91,34 2,48  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru