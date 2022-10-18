***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 11:16
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesine uygun olarak halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" Ekim 2022 - Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ve şirket sermayesinin %25'ini aşacak sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072638
BIST
13:073.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 21,63
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:0718,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:0718,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:07987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 987,22
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CRFSA
|46,88
|77.141.098
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|108.626.116
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.408.186
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|39.969.682
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|50.260.822
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|8.017.116
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,17
|12.145.850
|% -6,05
|
|KLRHO
|34,60
|155.269.386
|% -5,52
|
|SAYAS
|24,28
|65.896.059
|% -5,45
|
|OYYAT
|34,22
|93.634.034
|% -4,68
|
|THYAO
|97,65
|3.724.831.128
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,94
|2.789.023.319
|% 2,37
|
|ASELS
|33,76
|2.509.329.815
|% 3,24
|
|AKBNK
|15,21
|2.448.173.393
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,44
|2.301.452.919
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,44
|2.301.452.919
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,94
|2.789.023.319
|% 2,37
|
|TSKB
|2,70
|718.280.420
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,86
|405.945.765
|% -1,59
|
|ISCTR
|9,54
|1.882.370.865
|% 1,60
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5913
|% 0,06
|
|Euro
|18,3057
|18,3128
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8841
|20,9888
|% -0,83
|
|Frank
|18,6031
|18,7152
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% 0,06
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|1,26
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|-39,00
|
|Tam
|6.675
|6.747
|18,00
|
|Yarım
|3.253
|3.300
|11,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,01
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|-0,27
|