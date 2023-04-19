***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 11:21
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Yatırım Komitesi kurulduğu kamuya duyurulmuştu. Şirketimizin yatırım holding statüsü nedeniyle yürütmüş olduğu iş geliştirme çalışmalarının ilgili iş birimlerince takip edilmesi ve yatırım kararlarının Yönetim Kurulu tarafından alınması sebebiyle Yatırım Komitesi 19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile lağvedilmiştir.
19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırım Komitesine verilen görev ve yetkiler Yönetim Kurulunca yerine getirilecektir.
Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139990
BIST
15:065.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,20
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0619,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0621,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:061.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-34,66
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,70
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.918
|9.051
|1,00
|
|Yarım
|4.356
|4.431
|0,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.222
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,33
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|