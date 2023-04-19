***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Yatırım Komitesi kurulduğu kamuya duyurulmuştu. Şirketimizin yatırım holding statüsü nedeniyle yürütmüş olduğu iş geliştirme çalışmalarının ilgili iş birimlerince takip edilmesi ve yatırım kararlarının Yönetim Kurulu tarafından alınması sebebiyle Yatırım Komitesi 19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile lağvedilmiştir.19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırım Komitesine verilen görev ve yetkiler Yönetim Kurulunca yerine getirilecektir.Kamuoyunun ve yatrımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139990BIST