***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi çalışmalarına başlandığını 08.11.2023 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk. Bağlı ortaklığımız ve iştirakimizin bugün gerçekleştirilen genel kurullarında birleşme işlemi onaylanmış olup tescil işlemleri için resmi kurumlara başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226428BIST