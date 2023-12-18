***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 13:49
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi çalışmalarına başlandığını 08.11.2023 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk. Bağlı ortaklığımız ve iştirakimizin bugün gerçekleştirilen genel kurullarında birleşme işlemi onaylanmış olup tescil işlemleri için resmi kurumlara başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226428
BIST
'
16:147.862
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -132,35
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1429,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0837
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1431,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1502
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:141.891,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.891,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:12
|UFUK
|99,55
|3.843.534
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.457.815
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.577.473
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.571.936
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|630.625.789
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.489.167
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|MRGYO
|7,78
|47.336.915
|% -9,64
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|THYAO
|248,20
|4.755.866.331
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,32
|2.723.479.145
|% 0,56
|
|EREGL
|41,98
|2.500.907.939
|% 0,19
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|796.549.166
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.061.871
|% -8,17
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0554
|29,0620
|% 0,29
|
|Euro
|31,7542
|31,7702
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,6718
|36,8557
|% 0,14
|
|Frank
|33,3327
|33,5335
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7621
|% 0,27
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
|