***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %45 iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin birleşme işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış olup, resmi kurumlar tarafından tescil edilmiştir.Bu işlemlerle birlikte bağlı ortaklığımızın ünvanı Soho Giyim ve Enerji A.Ş. olmuştur.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229452BIST