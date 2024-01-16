Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2024 16:09
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı toplantısında almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240855


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:248.035
Değişim :  -0,11% |  -8,79
Açılış :  8.063  
Önceki Kapanış :  8.044  
En Düşük
7.995 En Yüksek
8.090
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 63,25 1.362.087.436 % 10,00  
KBORU 77,55 838.206.736 % 10,00  
SAMAT 56,10 289.258.695 % 10,00  
SAFKR 39,62 39.676.554 % 9,99  
KAPLM 99,10 25.738.037 % 9,99  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Dolar 30,1036 30,1072 % 0,15  
Euro 32,7690 32,7785 % -0,57  
Sterlin 37,9956 38,1861 % -0,39  
Frank 34,8415 35,0514 % -0,37  
Riyal 8,0030 8,0431 % 0,15  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,00 23,03 % 0,66  
Platin 900,84 906,61 % 0,66  
Paladyum 941,37 943,56 % 0,66  
Brent Pet. 78,96 78,96 % 0,66  
Altın Ons 2.038,12 2.038,47 % 0,66  
Seans Raporu 17:24
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru