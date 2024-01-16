***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 16:09
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı toplantısında almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240855
BIST
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17:248.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,79
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2430,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0440
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2432,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1893
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:241.975,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.975,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CATES
|63,25
|1.362.087.436
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.206.736
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.258.695
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.676.554
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.738.037
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,50
|5.678.902.642
|% -1,09
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,72
|3.381.353.154
|% -3,38
|
|EREGL
|44,48
|3.186.016.889
|% 0,95
|
|TUPRS
|143,30
|3.035.734.960
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,38
|1.283.821.719
|% 1,33
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|696.195.522
|% 6,19
|
|ODAS
|8,50
|1.161.803.534
|% 0,71
|
|YKBNK
|22,28
|2.872.614.432
|% -0,62
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1036
|30,1072
|% 0,15
|
|Euro
|32,7690
|32,7785
|% -0,57
|
|Sterlin
|37,9956
|38,1861
|% -0,39
|
|Frank
|34,8415
|35,0514
|% -0,37
|
|Riyal
|8,0030
|8,0431
|% 0,15
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|