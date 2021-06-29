***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2021 12:53
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarımdan 29.06.2021 tarihinde 3,84 - 4,23 TL fiyat aralığından toplam 250.000 adet (250.000 TL Nominal) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944767
BIST
14:031.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,67
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:038,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:0310,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:03495,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,36
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,10
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TKURU
|271,00
|2.911.082
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.269.595
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.461.642
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.203.276
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.441.985
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,39
|729.513.735
|% -3,39
|
|GARAN
|8,16
|595.036.410
|% -0,24
|
|KUTPO
|59,75
|396.269.595
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|370.230.344
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,90
|247.123.104
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,91
|370.230.344
|% -1,55
|
|GARAN
|8,16
|595.036.410
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,15
|147.730.388
|% -0,46
|
|TSKB
|1,25
|84.524.495
|% -1,57
|
|THYAO
|13,39
|729.513.735
|% -3,39
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7143
|8,7165
|% 0,38
|
|Euro
|10,3645
|10,3802
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% 0,00
|
|Frank
|9,4264
|9,4832
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3171
|2,3287
|% 0,31
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-12,84
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.266
|3.351
|-23,68
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-11,45
|
|Çeyrek
|792
|810
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|