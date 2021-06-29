Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.06.2021 12:53



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamındaki bildirimim aşağıdadır:
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarımdan 29.06.2021 tarihinde 3,84 - 4,23 TL fiyat aralığından toplam 250.000 adet (250.000 TL Nominal) alış yapmış bulunmaktayım. 
Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal Güzelci

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944767


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:031.357
Değişim :  -1,21% |  -16,67
Açılış :  1.372  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.375 En Düşük
1.354
BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 271,00 2.911.082 % 9,98  
TACTR 35,08 2.311.597 % 9,97  
KUTPO 59,75 396.269.595 % 9,94  
MERKO 5,45 13.461.642 % 9,88  
VANGD 5,81 5.203.276 % 9,83  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Dolar 8,7143 8,7165 % 0,38  
Euro 10,3645 10,3802 % 0,10  
Sterlin 12,0260 12,0863 % 0,00  
Frank 9,4264 9,4832 % 0,18  
Riyal 2,3171 2,3287 % 0,31  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 -12,84  
Altın Gr. 496 496 -1,14  
Cumhuriyet 3.284 3.334 -22,00  
Tam 3.266 3.351 -23,68  
Yarım 1.579 1.621 -11,45  
Çeyrek 792 810 -5,72  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 -0,27  
Gümüş Gr. 7,26 7,28 -0,02  
B. Petrol 74,00 74,00 -0,14  
Seans Raporu 14:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru