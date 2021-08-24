***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2021 10:46
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki bildirim aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarından 24.08.2021 tarihinde 5,24-5,62 TL fiyat aralığından toplam 450.000 adet (450.000 TL nominal değerde) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgiseine arz ederim.
Saygılarımla,
Cemal GÜZELCİ
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960173
BIST
12:501.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:508,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:509,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:50489,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 489,08
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:50
|GESAN
|24,86
|15.206.365
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.353.286
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|31.288.077
|% 9,97
|
|AYCES
|62,25
|3.370.240
|% 8,73
|
|BRLSM
|11,69
|453.577.129
|% 6,18
|
|PENTA
|77,80
|2.442.984
|% -9,95
|
|DAGI
|3,40
|17.606.932
|% -9,81
|
|SELGD
|7,32
|13.060.658
|% -5,18
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|KRONT
|34,50
|45.028.914
|% -4,59
|
|THYAO
|12,69
|584.392.753
|% 1,60
|
|BRLSM
|11,69
|453.577.129
|% 6,18
|
|GARAN
|9,53
|449.879.809
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,77
|432.638.883
|% 1,30
|
|BASGZ
|24,70
|290.736.415
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,88
|142.546.871
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|90.383.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,77
|432.638.883
|% 1,30
|
|GARAN
|9,53
|449.879.809
|% -0,21
|
|THYAO
|12,69
|584.392.753
|% 1,60
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|-10,07
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|-4,87
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,74
|