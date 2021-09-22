***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2021 10:44
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki bildirim aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarından 22.09.2021 tarihinde 4.56-4,87 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet (100.000 TL nominal değerde) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
CEMAL GÜZELCİ
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964817
BIST
12:001.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:008,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
12:0010,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0420
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
12:00493,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YEOTK
|60,50
|18.089.500
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|822.295
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.606.360
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.812.160
|% 9,93
|
|UNLU
|6,34
|70.377.018
|% 9,12
|
|AVGYO
|2,27
|45.513.272
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,22
|49.762.104
|% -5,79
|
|NIBAS
|9,06
|7.141.502
|% -4,53
|
|BJKAS
|6,47
|86.159.493
|% -4,43
|
|AKYHO
|2,71
|14.996.624
|% -4,24
|
|THYAO
|13,06
|449.857.896
|% 0,08
|
|EREGL
|16,49
|350.468.583
|% 2,68
|
|TEZOL
|17,41
|317.619.337
|% 3,32
|
|KRDMD
|6,43
|288.550.841
|% 1,90
|
|GARAN
|9,25
|265.519.276
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,40
|128.783.675
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|288.550.841
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,38
|87.308.626
|% 1,71
|
|PETKM
|6,24
|213.879.540
|% 1,79
|
|THYAO
|13,06
|449.857.896
|% 0,08
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6489
|% 0,25
|
|Euro
|10,1495
|10,1554
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7596
|11,8186
|% 0,08
|
|Frank
|9,3358
|9,3920
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2985
|2,3100
|% 0,22
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|3,35
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,62
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|1,05
|