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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.09.2021 10:44



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki bildirim aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarından 22.09.2021 tarihinde 4.56-4,87 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet (100.000 TL nominal değerde) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
CEMAL GÜZELCİ

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964817


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BURCE 22,80 8.812.160 % 9,93  
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Altın Ons 1.775 1.775 0,79  
Altın Gr. 494 494 1,63  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.253 3.335 3,35  
Yarım 1.572 1.613 1,62  
Çeyrek 789 807 0,82  
Gümüş.Ons 22,69 22,71 0,22  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,08  
B. Petrol 75,41 75,41 1,05  
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