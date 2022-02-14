***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2022 10:27
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki bildirim aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarından 14.02.2022 tarihinde 5.07-5.12 TL fiyat aralığından toplam 37.500 adet (37.500 TL nominal değerde) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
CEMAL GÜZELCİ
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001441
BIST
14:482.000
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -51,15
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
14:4813,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
14:4815,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0073
|Açılış
|: 15,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
14:48808,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 808,87
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DERIM
|4,45
|4.024.274
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.591.395
|% 9,99
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|INVEO
|32,20
|160.553.211
|% 9,00
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,08
|13.526.628
|% -8,70
|
|INTEM
|103,50
|29.110.941
|% -7,51
|
|ORCAY
|28,24
|129.518.279
|% -7,29
|
|AVOD
|3,73
|17.088.098
|% -6,98
|
|THYAO
|28,48
|3.183.986.592
|% -3,85
|
|ASELS
|21,66
|1.501.603.447
|% -0,37
|
|KRDMD
|11,61
|1.130.282.399
|% -3,17
|
|YKBNK
|4,01
|1.026.716.027
|% -2,20
|
|TUPRS
|192,00
|966.671.489
|% -2,88
|
|YKBNK
|4,01
|1.026.716.027
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,27
|343.335.752
|% -2,16
|
|THYAO
|28,48
|3.183.986.592
|% -3,85
|
|KRDMD
|11,61
|1.130.282.399
|% -3,17
|
|ODAS
|1,27
|88.793.045
|% -2,31
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5578
|13,5653
|% 0,46
|
|Euro
|15,3329
|15,3475
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,2749
|18,3666
|% 0,17
|
|Frank
|14,5976
|14,6856
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6040
|3,6221
|% 0,44
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,02
|
|Altın Gr.
|809
|809
|1,01
|
|Cumhuriyet
|5.373
|5.454
|21,00
|
|Tam
|5.346
|5.481
|21,70
|
|Yarım
|2.584
|2.651
|10,50
|
|Çeyrek
|1.296
|1.326
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,06
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-0,31
|
Seans Raporu
14:47
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15:02ORCAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 523, 170 adet işlem
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15:00ORCAY
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 519, 047 adet işlem
-
14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, GUBRF
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 04 kaybederek (% -2.66 ) 1, 796
-
14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, ISKUR, ATSYH