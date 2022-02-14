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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

14.02.2022 10:27
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki bildirim aşağıdadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğum Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarından 14.02.2022 tarihinde 5.07-5.12 TL fiyat aralığından toplam 37.500 adet (37.500 TL nominal değerde) alış yapmış bulunmaktayım.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederim.
Saygılarımla,
CEMAL GÜZELCİ

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001441


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DERIM 4,45 4.024.274 % 24,30  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 8.591.395 % 9,99  
ATSYH 13,39 3.301.068 % 9,93  
INVEO 32,20 160.553.211 % 9,00  
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Sterlin 18,2749 18,3666 % 0,17  
Frank 14,5976 14,6856 % 0,38  
Riyal 3,6040 3,6221 % 0,44  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -5,02  
Altın Gr. 809 809 1,01  
Cumhuriyet 5.373 5.454 21,00  
Tam 5.346 5.481 21,70  
Yarım 2.584 2.651 10,50  
Çeyrek 1.296 1.326 5,25  
Gümüş.Ons 23,66 23,68 0,06  
Gümüş Gr. 10,31 10,32 0,06  
B. Petrol 94,13 94,13 -0,31  
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