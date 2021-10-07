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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.10.2021 18:16



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.525.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERHL, TREDDST00017 27.750.000 2.775.000 10,00000 DERHL, TREDDST00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.750.000 2.775.000,000 10,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal Güzelci

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Ekim 2021 tarihli toplantısında,Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik çerçevesinde yapılmış ve yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle oluşan fon ihtiyacının karşılanması amacıyla 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.775.000 TL artırılmasına artırılan bu sermaye temsilen 2.775.000 TL payın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinde belirtilen ‘'tahsisli satış'' yöntemiyle diğer pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Sayın Cemal Güzelci'ye satılarak 30.525.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu payların satış fiyatının, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmesine karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararları,yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor
ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 42 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay haklarının kısıtlanmasına ilişkin raporunun onayı.pdf
EK: 2 2021 43 tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına ilişkin raporunun onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968135


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