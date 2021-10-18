***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.525.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERHL, TREDDST00017 27.750.000 2.775.000 10,00000 DERHL, TREDDST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.750.000 2.775.000,000 10,00000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal GüzelciBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.10.2021Ek Açıklamalar07.10.2021 tarih ve 2021-42 nolu yönetim toplantısında şirketimiz tahsisli sermaye artırımına karar vermişti.İlgili ihraç belgesi ve ekleri bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 42 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay haklarının kısıtlanmasına ilişkin raporunun onayı.pdfEK: 2 2021 43 tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına ilişkin raporunun onayı.pdfEK: 3 İhraç Belgesi 18.10.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971263BIST