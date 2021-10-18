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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.10.2021 18:11



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.525.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERHL, TREDDST00017 27.750.000 2.775.000 10,00000 DERHL, TREDDST00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.750.000 2.775.000,000 10,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal Güzelci

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.10.2021

Ek Açıklamalar
07.10.2021 tarih ve 2021-42 nolu yönetim toplantısında şirketimiz tahsisli sermaye artırımına karar vermişti.İlgili ihraç belgesi ve ekleri bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 42 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay haklarının kısıtlanmasına ilişkin raporunun onayı.pdf
EK: 2 2021 43 tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına ilişkin raporunun onayı.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi 18.10.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971263


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