***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı revizyonuna ilişkin yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Fon ihtiyacının artması sebebi ile tahsisli sermaye artış oranı yükseltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.912.500Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERHL, TREDDST00017 27.750.000 4.162.500 15,00000 DERHL, TREDDST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.750.000 4.162.500,000 15,00000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal GüzelciBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 07.10.2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere tahsisli sermaye artırımı yapmaya karar vermişti.Süreç içerisinde yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle, oluşan fon ihtiyacının artmasına binaen, bugün toplanan yönetim kurulu 07.10.2021 tarihinde alınan kararı revize ederek, Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %15 oranında 4.162.500 TL artırılmasına, artırılan bu sermayeyi temsilen 4.162.500 TL nominal değerli payın VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 13.maddesinde belirtilen tahsisli satış yöntemi ile diğer pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak Sayın Cemal Güzelci'ye satılarak 31.912.500 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.Öte yandan, söz konusu payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürürün 7.1 maddesine göre yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak baz fiyattan olmamak kaydıyla, belirlenmesine karar verilmiştir.İlgili yönetim kurulu kararları, yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin yönetim kurulu raporu ve tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 50 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin raporunun revize edilmesi.pdfEK: 2 2021 51 Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım raporunun revize edilmesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979673BIST