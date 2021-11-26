***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.11.2021 18:20
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye artırımı revizesi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.912.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERHL, TREDDST00017 27.750.000 4.162.500 15,00000 DERHL, TREDDST00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.750.000 4.162.500,000 15,00000
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal Güzelci
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2021
Ek Açıklamalar
25.11.2021 tarih ve 2021-50 nolu yönetim toplantısında şirketimiz tahsisli sermaye artırımı revize kararı vermişti.İlgili ihraç belgesi ve ekleri bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 50 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin raporunun revize edilmesi.pdf
EK: 2 2021 51 Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım raporunun revize edilmesi.pdf
EK: 3 İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979905
BIST