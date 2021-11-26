***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye artırımı revizesi Sermaye Piyasası Kurulu BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.912.500Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERHL, TREDDST00017 27.750.000 4.162.500 15,00000 DERHL, TREDDST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.750.000 4.162.500,000 15,00000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal GüzelciBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.11.2021Ek Açıklamalar25.11.2021 tarih ve 2021-50 nolu yönetim toplantısında şirketimiz tahsisli sermaye artırımı revize kararı vermişti.İlgili ihraç belgesi ve ekleri bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 50 tahsisli sermaye artırımı ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin raporunun revize edilmesi.pdfEK: 2 2021 51 Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım raporunun revize edilmesi.pdfEK: 3 İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979905BIST