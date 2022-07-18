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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.07.2022 18:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.912.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DERHL, TREDDST00017 31.912.500 43.087.500,000 135,01762 DERHL, TREDDST00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 31.912.500 43.087.500,000 135,01762

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 43.087.500


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda,
Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.912.500 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı Paylara İlişkin Primler hesabından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan toplam 43.087.500 TL nominal değerde %135 oranında bedelsiz artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değere sahip 43.087.500 adet nama yazılı payın, Şirketimizin mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına Düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
İlerleyen zamanda, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045930


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