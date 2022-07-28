***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.07.2022 17:31
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.912.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DERHL, TREDDST00017 31.912.500 43.087.500,000 135,01762 DERHL, TREDDST00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 31.912.500 43.087.500,000 135,01762
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 43.087.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.912.500 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı Paylara İlişkin Primler hesabından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan toplam 43.087.500 TL nominal değerde %135 oranında bedelsiz artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048647
BIST