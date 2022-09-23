***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.09.2022 12:05
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.912.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DERHL, TREDDST00017 31.912.500 43.087.500,000 135,01762 DERHL, TREDDST00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 31.912.500 43.087.500,000 135,01762
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.09.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 43.087.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %135 oranında bedelsiz olarak artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili TTSG ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 23.09.2022 SİCİL GAZETE.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064842
BIST