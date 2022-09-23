***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 31.912.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDERHL, TREDDST00017 31.912.500 43.087.500,000 135,01762 DERHL, TREDDST00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 31.912.500 43.087.500,000 135,01762Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.09.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 43.087.500Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.09.2022SPK Başvuru Tarihi 28.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %135 oranında bedelsiz olarak artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili TTSG ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 23.09.2022 SİCİL GAZETE.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064842BIST