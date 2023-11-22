***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERHL, TREDDST00017 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 DERHL, TREDDST00017 Nâma DERHL(RÜÇHAN), TRRDDST00019 38.676,463Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 38.676,463Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Cemal Güzelci'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.10.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.10.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.11.2023SPK Başvuru Tarihi 12.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.09.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 17.11.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-45412 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219345BIST