***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1.fıkrasına göre hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ektedir.Söz konusu rapor izahname ile birlikte SermayePiyasası Kurulu'na sunulmuştur.13.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonunu kullanılarak yapılan açıklama, ilgili şablon kullanılarak tekrar duyurulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927848BIST