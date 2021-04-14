***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.04.2021 12:02
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1.fıkrasına göre hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ektedir.Söz konusu rapor izahname ile birlikte Sermaye
Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
13.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonunu kullanılarak yapılan açıklama, ilgili şablon kullanılarak tekrar duyurulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927848
BIST
11:581.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.403
En Düşük
1.381
11:588,0719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0509
11:589,6618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0353
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6469
11:58453,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,76
|Açılış
|: 453,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler11:58
|DITAS
|14,66
|2.962.258
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|20.505.516
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.475.086
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.040.232
|% 9,95
|
|TRGYO
|3,50
|88.222.805
|% 9,72
|
|ANELE
|6,57
|63.242.439
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|72.174.379
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.262.053
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.356.101
|% -9,98
|
|GARAN
|6,93
|710.616.010
|% 3,43
|
|SASA
|45,74
|540.420.819
|% 8,08
|
|EREGL
|16,98
|471.368.226
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,35
|340.030.620
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,17
|260.594.143
|% 2,26
|
|GARAN
|6,93
|710.616.010
|% 3,43
|
|TSKB
|1,31
|109.228.624
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,17
|260.594.143
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,15
|161.338.377
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,86
|124.120.546
|% 3,91
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0650
|8,0719
|% -0,42
|
|Euro
|9,6561
|9,6618
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,0991
|11,1548
|% -0,13
|
|Frank
|8,7390
|8,7916
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% -0,49
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,23
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|1,02
|