***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle 27.750.000 TL'den 31.912.500 TL'ye arttırılmasında, tahsisli olarak satılan 4.162.500 TL nominal değerli payların primli ihracına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlandığı 28.01.2022 tarihini takiben, VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Ortaklığımız Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonların 25.11.2021 tarihli 2021/51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı eki ‘' Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'' da belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair rapor ekte yer almaktadır. Denetim komitesinin görüşü aşağıdaki gibidir Sonuç:Sonuç olarak, 28.01.2022 tarihinde yapılan tahsisli sermaye artırımından 27.585.225 TL net gelir elde edildiği, bu gelirin 27.000.000 TL'lik kısmının Toprak Enerjiye aktarıldığı, aktarılan bu meblağın, Holdingi ve İştirakini önemli zararlara uğratabilecek nedenlerden dolayı, fon kullanım raporunda belirtilen özel taahhüde değil genel taahhüde uygun olarak Toprak Enerji'nin yeni güneş enerjisi santrallerinin alımında kullanıldığı görülmüştür. Fonun, tahsisli sermaye artırımı kararı alınan 25.11.2021 tarihli 2021/51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı eki ‘'Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapora'' uygun olarak kullanıldığı ve verilen taahhütlerin yerine getirildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051089BIST