***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.09.2023 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan revize edilmiş rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196233
BIST
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18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,8926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0134
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.680,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.680,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0288
|27,0344
|% 0,09
|
|Euro
|28,8863
|28,8967
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,4106
|33,5782
|% 0,17
|
|Frank
|29,9946
|30,1753
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1850
|7,2210
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.089
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.562
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem