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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2021 14:06



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 10000000 4500000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927352


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MTRKS 49,56 6.583.501 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.178.636 % 9,99  
TKURU 368,20 4.574.436 % 9,98  
DERHL 7,72 17.482.675 % 9,97  
TUREX 17,56 2.197.458 % 9,96  
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Dolar 8,1490 8,1526 % 0,04  
Euro 9,7313 9,7384 % 0,22  
Sterlin 11,1628 11,2187 % -0,04  
Frank 8,8042 8,8572 % 0,03  
Riyal 2,1658 2,1766 % -0,03  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 14,98  
Altın Gr. 458 458 3,90  
Cumhuriyet 3.028 3.074 22,00  
Tam 3.015 3.093 24,79  
Yarım 1.457 1.496 11,99  
Çeyrek 731 748 6,00  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 0,62  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,16  
B. Petrol 63,86 63,86 0,58  
Seans Raporu 16:56
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