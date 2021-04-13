***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 14:06
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 10000000 4500000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927352
BIST
16:561.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:568,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:569,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:56457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,82
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MTRKS
|49,56
|6.583.501
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.178.636
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.574.436
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.482.675
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.197.458
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.433.631
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|685.193.851
|% 0,54
|
|FENER
|32,74
|608.469.232
|% 4,60
|
|THYAO
|11,78
|604.630.056
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,78
|496.660.730
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|292.252.397
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|463.220.715
|% 0,48
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1490
|8,1526
|% 0,04
|
|Euro
|9,7313
|9,7384
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1628
|11,2187
|% -0,04
|
|Frank
|8,8042
|8,8572
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% -0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|24,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|11,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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17:08TTRAK
Yüzde 5.03 oranında artışla 209.00 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 293 adet işlem
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.41 ) 1, 191
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA