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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2021 15:21



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı, Emiliano Zapata Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür,Havana Motor Yönetim Kurulu Başkanı,Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
VOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Havana Motor Genel Müdür
TUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning Kurumsal Satış Müdürü
NEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930532


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BURVA 27,50 2.224.393 % 10,00  
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Altın Gr. 474 474 2,31  
Cumhuriyet 3.135 3.182 27,00  
Tam 3.120 3.199 26,60  
Yarım 1.508 1.547 12,87  
Çeyrek 756 774 6,43  
Gümüş.Ons 26,31 26,34 -0,23  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,02  
B. Petrol 65,07 65,07 -0,25  
Seans Raporu 15:27
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