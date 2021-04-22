***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2021 15:21
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı, Emiliano Zapata Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür,Havana Motor Yönetim Kurulu Başkanı,Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
VOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Havana Motor Genel Müdür
TUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
CAN ALPER ŞAHİN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Global E-Learning Kurumsal Satış Müdürü
NEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930532
BIST
15:271.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
15:278,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1072
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
15:279,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
15:27474,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:27
|FORMT
|1,17
|9.126.529
|% 17,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.428.814
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|21.769.278
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.224.393
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.678.342
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|144.253.446
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,99
|150.773.238
|% -6,07
|
|GARAN
|7,03
|1.221.024.219
|% 1,01
|
|KOZAL
|107,70
|647.647.081
|% 2,47
|
|EREGL
|17,97
|593.141.709
|% 0,73
|
|THYAO
|11,13
|369.917.650
|% 2,11
|
|PETKM
|6,31
|345.484.042
|% -1,10
|
|GARAN
|7,03
|1.221.024.219
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,08
|260.466.282
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|216.416.776
|% 0,55
|
|TSKB
|1,21
|93.997.258
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,91
|193.723.939
|% -0,68
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2795
|8,2863
|% 1,31
|
|Euro
|9,9757
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4292
|11,4865
|% 0,59
|
|Frank
|8,9891
|9,0433
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1971
|2,2081
|% 1,01
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-7,01
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|27,00
|
|Tam
|3.120
|3.199
|26,60
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|12,87
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,25
|