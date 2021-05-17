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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 18:49



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 10.81 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
VOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu Komite
NEVZAT TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır
OSMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Sompo Sigorta, Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı, Emiliano Zapata Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür,Havana Motor Yönetim Kurulu Başkanı,Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
VOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Havana Motor Genel Müdür
TUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
NEVZAT TANERİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.
OSMAN YILMAZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Sompo Sigorta, Genel Sekreter




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936636


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